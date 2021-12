Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Finistère, Plougastel-Daoulas Visite guidée de la chapelle Saint-Trémeur Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas Finistère Plougastel-Daoulas La vie religieuse avait une place très importante dans la vie quotidienne des Plougastels. La chapelle Saint Trémeur est la plus petite des huit chapelles de la presqu’île. Découvrez son architecture, ses statuaires et leurs particularités à travers cette visite à la lampe torche ! Dès 10 nas. Réservation obligatoire par téléphone au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à contact.musee.fraise@gmail.com, places limitées. contact.musee.fraise@gmail.com +33 2 98 40 21 18 https://www.museefraisepatrimoine.bzh/ La vie religieuse avait une place très importante dans la vie quotidienne des Plougastels. La chapelle Saint Trémeur est la plus petite des huit chapelles de la presqu’île. Découvrez son architecture, ses statuaires et leurs particularités à travers cette visite à la lampe torche ! Dès 10 nas. Réservation obligatoire par téléphone au 02.98.40.21.18 ou par e-mail à contact.musee.fraise@gmail.com, places limitées. Chapelle Saint-Trémeur 9 route de Porz Al Lorc’h Plougastel-Daoulas

