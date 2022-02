Visite guidée de la chapelle Saint-Roch Argentan, 4 juin 2022, Argentan.

Visite guidée de la chapelle Saint-Roch Argentan

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 16:00:00

Argentan Orne

La chapelle Saint Roch était une maladrerie d’Argentan. Venez la découvrir lors d’une visite découverte, et apprendre comment vivait-on en période d’épidémie au Moyen Age, l’organisation d’une maladrerie et l’utilisation de la chapelle aujourd’hui lieu d’animations et d’expositions.

A partir de 8 ans.

