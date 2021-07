Maule Chapelle Saint-Jacques Maule, Yvelines Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques Maule Catégories d’évènement: Maule

Yvelines

Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques, 18 septembre 2021, Maule. Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Jacques

**Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques ouverte seulement pendant les Journées européennes du patrimoine.** Visite guidée de la chaelle dont la fondation remonte à l’époque des croisades et des épidémies de peste. L’édifice actuel date du XVIe siècle, proche d’un calvaire plus ancien. Le lieu n’est devenu cimetière municipal qu’en 1766. La visite permet de faire un tour d’horizon de l’histoire de Maule depuis le Moyen-Age. On y trouve la tombe de l’avant-dernière seigneur de Maule et celle d’un prêtre du XIXe siècle dont le parcours n’est pas commun. De là vous pourrez découvrir, sur les conseils de votre conférencier, le carré militaire de la guerre 14-18 qui se trouve dans le cimetière.

Entrée libre

Visite guidée de la chapelle Saint-Jacques ouverte seulement pendant les Journées européennes du patrimoine Chapelle Saint-Jacques Cimetière communal 78580 Maule Maule Saint-Jacques Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maule, Yvelines Autres Lieu Chapelle Saint-Jacques Adresse Cimetière communal 78580 Maule Ville Maule lieuville Chapelle Saint-Jacques Maule