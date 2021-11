Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Visite guidée de la Chapelle Saint-Benoît à Marmande Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2021-11-12 10:00:00 – 2021-11-12 11:00:00

Marmande Lot-et-Garonne Marmande 0 0 EUR Stéphane notre guide conférencier, vous ouvre les portes de l’un des plus beaux écrins de l’art baroque en Nouvelle Aquitaine : la Chapelle Saint-Benoît de Marmande.

– Visite d’une durée d’une heure au tarif de 5€.

– Gratuit pour les – de 12 ans.

– Inscription et règlement à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande 11 rue Toupinerie jusqu’au 12 novembre à 10h.

– Sur réservation (nombre de places limitées).

– Infos & Réservations au 05.53.64.44.44

