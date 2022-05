Visite guidée de la Chapelle par l’Office de Tourisme

Visite guidée de la Chapelle par l’Office de Tourisme, 1 juin 2022, . Visite guidée de la Chapelle par l’Office de Tourisme

2022-06-01 – 2022-06-01 8 EUR Organisée par l’Association des Amis de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital. Organisée par l’Association des Amis de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital. +33 5 56 09 86 61 Organisée par l’Association des Amis de la Chapelle Saint Jean-Baptiste de l’Hôpital. dernière mise à jour : 2022-05-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville