Visite guidée de la chapelle Notre Dame du Charmaix 2021-07-07 18:15:00 18:15:00 – 2021-09-01 Résidence Les Mélézets Devant l'Office de Tourisme

Modane Savoie

Modane Savoie Avec un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, découvrez l’histoire de la Savoie, la chapelle et son histoire : Vierge noire, retable néo-baroque du XIXe, bâtiment du XVe siècle. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

