Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Carmès Chapelle Notre-Dame de Carmès, 18 septembre 2021, Neulliac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame de Carmès

Les visites sont effectuées par une guide dans le cadre du circuit de l’Art dans les chapelles. Visites gratuites permettant d’admirer la restauration toute récente du choeur de la chapelle et d’accéder aux lambris du XVème siècle situés au-dessus de la sacristie.

Entrée libre / Port du masque obligatoire.

Chapelle Notre-Dame de Carmès Carmès, 56300, Neulliac

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

