Visite guidée apportant des précisions historiques et architecturales sur la construction de la chapelle, ainsi que sur son mobilier. Fin de la visite à la fontaine du bon secours

entrée libre / durée 1h.

Chapelle du XVIe s. inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Fontaine XVIe s à 300m Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kercohan Kercohan, 56230 Berric Berric Morbihan

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

