Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz EUR 3 3 Visite guidée, organisée par l’office de tourisme de Biarritz, de la Chapelle Impériale, de son jardin et de son quartier à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.

Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets. Balade pédestre dans le quartier autour de la Chapelle, découverte des anciens palaces, des lieux de culte…

Durée 1h30 de 10h30 à 12h ( en français)

