Visite guidée de la Chapelle Expiatoire ! Square Louis XVI Paris

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de France, le Centre des monuments nationaux vous propose une visite accompagnée d’un guide-conférencier de la Chapelle expiatoire. La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière paroissial de la Madeleine. Situé à proximité de l’actuelle place de la Concorde, il accueille les dépouilles de nombreux guillotinés sous la Révolution. Louis XVI et Marie-Antoinette y sont enterrés. L’édification de la Chapelle expiatoire, à partir de 1816, a une vocation mémorielle. D’inspiration néo-classique, fortement marquée par l’esprit romantique, la Chapelle expiatoire est achevée en 1826. Animations -> Visite guidée Square Louis XVI 29 rue Pasquier Paris 75008

8, 12, 14 : Madeleine (231m) 9 : Saint-Augustin (388m)

Contact : https://ticket.monuments-nationaux.fr/accueil.aspx?Site=757127502&anchor=tarif Animations -> Visite guidée Insolite;En famille

