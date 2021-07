Paris Chapelle Expiatoire Paris Visite guidée de la Chapelle Expiatoire ! Chapelle Expiatoire Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 31 juillet au samedi 28 août à Chapelle Expiatoire

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme d’Ile-de France, le Centre des monuments nationaux vous propose une visite accompagné d’un guide-conférencier à la Chapelle expiatoire. La Chapelle expiatoire s’élève à l’emplacement de l’ancien cimetière paroissial de la Madeleine. Situé à proximité de l’actuelle place de la Concorde, il accueille les dépouilles de nombreux guillotinés sous la Révolution. Louis XVI et Marie-Antoinette y sont enterrés. L’édification de la Chapelle expiatoire, à partir de 1816, a une vocation mémorielle. D’inspiration néo-classique, fortement marquée par l’esprit romantique, la Chapelle expiatoire est achevée en 1826.

Droit d’entrée du monument sans surcoût – gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne

dans le cadre de l’opération mon été ma région Chapelle Expiatoire 29 rue Pasquier Paris Paris 8e Arrondissement Paris

