Thouars Deux-Sèvres Thouars EUR Perchés sur le promontoire rocheux, la chapelle Notre Dame et le château des ducs de la Trémoïlle sont des édifices emblématiques de la ville. Au cours de ce parcours, partez à la découverte du site du château des ducs de la Trémoïlle à travers la chapelle Notre-Dame, le château des Ducs de La Trémoïlle et ses dépendances et découvrez l’histoire qui se cache derrière les portes de ces deux monuments.

Tous les dimanches à 15h du 9 mai au 19 septembre 2021.

Réservation obligatoire.

+33 6 24 64 45 40

Réservation obligatoire. Service de l’Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars dernière mise à jour : 2021-06-05 par Maison du Thouarsais

