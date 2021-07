La Chapelle-en-Vercors Office de tourisme Drôme, La Chapelle-en-Vercors Visite guidée de la Chapelle en Vercors Office de tourisme La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

La Chapelle-en-Vercors

Visite guidée de la Chapelle en Vercors Office de tourisme, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Chapelle-en-Vercors. Visite guidée de la Chapelle en Vercors

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme

Découverte commentée de La Chapelle en Vercors. Nous parcourons un circuit de 2 heures pendant lesquels nous traverserons 5 siècles d’histoire.

Sur inscription. Prévoir chaussures fermées qui tiennent aux pieds type chaussures de tennis.

Une balade commentée qui vous permettra de parcourir les 5 siècles qui firent de La Chapelle en Vercors un village si particulier. Office de tourisme place Piétri 26420 La Chapelle en Vercors La Chapelle-en-Vercors Les Bayles Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Chapelle-en-Vercors Étiquettes évènement : Autres Lieu Office de tourisme Adresse place Piétri 26420 La Chapelle en Vercors Ville La Chapelle-en-Vercors lieuville Office de tourisme La Chapelle-en-Vercors