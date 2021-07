Beaune Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Beaune, Côte-d'Or Visite guidée de la chapelle du Saint-Esprit Chapelle du Saint-Esprit à Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

le dimanche 19 septembre à 15:00

Ancienne chapelle du XIIIème siècle, elle fut pendant plusieurs siècles le lieu de culte rattaché à l’hôpital du Saint-Esprit, fondé antérieurement à l’Hôtel-Dieu. Tout comme la célèbre Salle des Pôvres, la chapelle présente une charpente en coque de navire inversé. Elle a survécu à la disparition de l’hôpital et a servi pendant un temps au logement de l’infanterie, avant d’être transformée en cuverie au XXème siècle. **À noter :** Départ des visites à 15h,15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30.

Inscription obligatoire

Venez découvrir un joyau du patrimoine beaunois rénové par l’Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois. Chapelle du Saint-Esprit à Beaune 2 rue de la Colombière, 21200 Beaune Beaune Côte-d’Or

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

