Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren, jeudi 25 avril 2024.

La chapelle du Sacré Coeur de Hasparren, ou chapelle des Missionnaires a été construite de 1928 à 1931.

Cet édifice de style Art déco, byzantin et basque offre un décor particulièrement riche ,unique dans tout le grand Sud-Ouest fresques de 48 personnages, magnifiques vitraux et immense mosaïque des célèbres frères Mauméjean.

Classée aux Monuments Historiques depuis 2011, elle est aujourd’hui la propriété de la Commune et a bénéficié depuis 2019 d’un énorme chantier de restauration achevé en 2023.

Elle a obtenu en 2021 le Prix Pèlerin Patrimoine présidé par l’architecte en chef de Notre- Dame de Paris.

Réservation dans les bureaux d’accueil touristique et en ligne. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 11:00:00

1 route des Missionnaires

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

