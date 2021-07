Joigny Chapelle des Ferrand et ancien tribunal Joigny, Yonne Visite guidée de la chapelle des Ferrand Chapelle des Ferrand et ancien tribunal Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Elle est devenue une dépendance de Palais de justice au XIXe siècle. De forme octogonale, elle est ornée de beaux éléments de décoration : pilastres, inscriptions et personnages fantastiques évoquant la mort et la résurrection.

La chapelle des Ferrand, seul vestige de l'ancien cimetière, est une chapelle sépulcrale édifiée au début du XVIe siècle à la demande de Jean Ferrand, grand archidiacre de Sens.

