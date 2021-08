Vindry-sur-Turdine Chapelle de Vindry Rhône, Vindry-sur-Turdine Visite guidée de la chapelle de VINDRY Chapelle de Vindry Vindry-sur-Turdine Catégories d’évènement: Rhône

Vindry-sur-Turdine

Visite guidée de la chapelle de VINDRY Chapelle de Vindry, 18 septembre 2021, Vindry-sur-Turdine. Visite guidée de la chapelle de VINDRY

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Vindry

La chapelle de Vindry (moyen-âge) présente des intérêts architecturaux et artistiques, en particulier le clocher-mur avec sa galonnière. À l’intérieur, un bénitier en pierre dorée, typique de la région, est très bien conservé malgré son ancienneté. Visite organisée en collaboration avec la paroisse de Tarare. Commentaires assurés par Monsieur Patrick COMBY.

Inscription obligatoire (places limitées).

Visite commentée de la chapelle de VINDRY par Patrick COMBY. Chapelle de Vindry Rue Isabeau de Sugny, 69490 Saint-Loup Vindry-sur-Turdine Saint-Loup Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vindry-sur-Turdine Autres Lieu Chapelle de Vindry Adresse Rue Isabeau de Sugny, 69490 Saint-Loup Ville Vindry-sur-Turdine lieuville Chapelle de Vindry Vindry-sur-Turdine