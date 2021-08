Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise, 18 septembre 2021, Preuilly-sur-Claise.

Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-19 17:00:00

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

La Chapelle de Tous-les-Saints fut construite à la fin du XVe siècle dans l’un des anciens cimetières de la ville pour y célébrer les enterrements des plus modestes. Il s’agit d’un élégant sanctuaire de petite dimension appartenant au style flamboyant. De plan rectangulaire, une baie ogivale s’ouvre sur le sud et une autre sur le nord, celle du chevet comporte un cloisonnement plus élaboré. Le portail à arc brisé, au couchant, précédé d’un perron, donne accès au sanctuaire. Une porte, s’ouvrant directement sur le cimetière, a été percée en 1682. Toute la singularité de cette chapelle se trouve dans la qualité de son décor peint et particulièrement par une conception d’ensemble : construction, voûtement et peintures murales dans un seul et même geste, ce qui est très rare.Elle est ornée d’u

familledeberne@orange.fr +33 6 28 29 50 97 http://sap-musee-poterne-preuilly.over-blog.com/

