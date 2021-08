Visite guidée de la chapelle de Saint-Samson (XVe-XVIIe s) Pleumeur-Bodou, 27 août 2021, Pleumeur-Bodou.

Visite guidée de la chapelle de Saint-Samson (XVe-XVIIe s) 2021-08-27 14:30:00 – 2021-08-27 16:00:00

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Visites commentées du site, de la fontaine sacrée et de la chapelle Saint-Samson, située dans un environnement préservé, par Marie-Odile Rucine-Chauvineau.

Découvrez l’une des plus belles chapelles du Trégor, dont l’architecture et l’ornementation font l’admiration de tous. L’intérieur est particulièrement remarquable pour son dallage stylisé, l’iconographie religieuse et le mobilier dont plusieurs statues, ex-voto, et un retable remarquable.

Inscription préalable souhaitée par téléphone. Durée 1h30.

+33 6 87 64 48 00

