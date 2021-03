Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes, Moliets-et-Maa Visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Visite guidée de la Chapelle de Maâ, 23 août 2021-23 août 2021, Moliets-et-Maa. Visite guidée de la Chapelle de Maâ 2021-08-23 11:00:00 – 2021-08-23

Moliets-et-Maa Landes C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. 10 pers.max C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. 10 pers.max +33 5 58 48 56 58 C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. 10 pers.max C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. 10 pers.max Office de Tourisme de Moliets- Landes Atlantique Sud

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Ville Moliets-et-Maa