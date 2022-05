Visite guidée de la Chapelle de Maâ

Visite guidée de la Chapelle de Maâ, 18 juillet 2022, . Visite guidée de la Chapelle de Maâ

2022-07-18 11:00:00 – 2022-07-18 EUR Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XXII° siècle.

Visite guidée gratuite. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville