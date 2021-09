Allanche Chapelle de Chanet - Chastres Allanche, Cantal Visite guidée de la Chapelle de Chanet à Chastres Chapelle de Chanet – Chastres Allanche Catégories d’évènement: Allanche

Chapelle de Chanet – Chastres, le samedi 18 septembre à 11:00

Dernière partie en chemin carrossable pour arriver jusqu’à la chapelle. Renseignements Hautes Terres tourisme – bureau d’Allanche 04 71 20 48 43 Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur.

Réservation obligatoire

Visite guidée de la Chapelle de Chastres, par Sèverine Brandon, guide conférencière Chapelle de Chanet – Chastres Chastres, 15160 Allanche Allanche Cantal

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

