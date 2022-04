Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Gambsheim Gambsheim Gambsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gambsheim Bas-Rhin Gambsheim Réservation obligatoire auprès du bureau d’information touristique de Gambsheim (03 88 96 44 08). Clôture des inscriptions le mercredi précédent la visite à 16h. La visite guidée est assurée par un guide-conférencier pour le compte d’EDF HYDRO EST. Il vous fera découvrir cette centrale hydroélectrique, mise en service en 1974. Equipée de 4 groupes bulbes (horizontaux), elle produit en moyenne chaque année 650 millions de kWh renouvelables sans émission de gaz à effet de serre.

La convention franco-allemande de Paris signée en 1969 a permis la construction et l’aménagement hydroélectrique de Gambsheim sur le Rhin. Conditions : à partir de 12 ans. Minimum 8 participants, maximum 15.

Se présenter à la centrale hydroélectrique 15 minutes avant le début de la visite. Être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Attention : le pass sanitaire ou vaccinal n’est plus obligatoire mais les visiteurs devront être munis d’un masque sanitaire pour la visite.

Cerga se réserve le droit de modifier la visite selon les recommandations sanitaires Covid19 en cours.

