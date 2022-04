Visite guidée de la Centrale des Vernes Livet-et-Gavet Livet-et-Gavet Catégories d’évènement: Isère

Livet-et-Gavet

Visite guidée de la Centrale des Vernes Livet-et-Gavet, 16 avril 2022, Livet-et-Gavet. Visite guidée de la Centrale des Vernes Livet Centrale électrique des Vernes Livet-et-Gavet

2022-04-16 14:00:00 – 2022-04-16 Livet Centrale électrique des Vernes

Livet-et-Gavet Isère Livet-et-Gavet EUR 5 5 Voici l’occasion de découvrir un des rares sites industriels classé Monument historique. Partez à la découverte du bâtiment de production, des jardins et de la prestigieuse architecture, de cette centrale mise en service en 1918 par Charles-Albert Keller. richrichessesculturellesdeloisans@gmail.com +33 4 76 68 42 00 Livet Centrale électrique des Vernes Livet-et-Gavet

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Livet-et-Gavet Autres Lieu Livet-et-Gavet Adresse Livet Centrale électrique des Vernes Ville Livet-et-Gavet lieuville Livet Centrale électrique des Vernes Livet-et-Gavet Departement Isère

Livet-et-Gavet Livet-et-Gavet Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livet-et-gavet/

Visite guidée de la Centrale des Vernes Livet-et-Gavet 2022-04-16 was last modified: by Visite guidée de la Centrale des Vernes Livet-et-Gavet Livet-et-Gavet 16 avril 2022 Isère Livet-et-Gavet

Livet-et-Gavet Isère