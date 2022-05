Visite guidée de la cathédrale Saint-Front

Visite guidée de la cathédrale Saint-Front, 4 août 2022, . Visite guidée de la cathédrale Saint-Front

2022-08-04 15:30:00 – 2022-08-04 16:45:00 Jeudi 4 août Située sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale a été classée à ce titre au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO en 1998. Majesté et grandeur se dégagent de cet édifice restauré au XIXème siècle par le célèbre Paul Abadie, architecte du Sacré Cœur. Départ à 15h30 depuis l'Office de Tourisme Durée de visite : 1h15 Réservation conseillée. Groupes limités à 30 personnes.

