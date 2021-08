Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc, 25 août 2021, Saint-Brieuc. Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne 2021-08-25 10:00:00 – 2021-08-25 11:00:00 Départ à l’Office de Tourisme 2 rue des lycéens martyrs

Après plusieurs années de travaux, la cathédrale Saint-Etienne ouvre à la visite. Elle compte parmi les rares églises fortifiées de Bretagne. Étape du Tro Breizh, pèlerinage breton, la cathédrale actuelle, de style gothique, a été construite sur un marécage du 13e au 18e s. La Tour Marie, le retable de style rocaille, et les grandes orgues Cavaillé-Coll sont remarquables. Les derniers travaux ont mis au jour des décors néo gothiques dans la chapelle axiale. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille et parcourez l'histoire passionnante de ce monument phare du centre historique briochin, des grandes étapes de sa construction jusqu'aux récents travaux de restauration.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Départ à l'Office de Tourisme 2 rue des lycéens martyrs Ville Saint-Brieuc lieuville 48.5118#-2.7622