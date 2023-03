Visite guidée de la Cathédrale Place Roger Ducos Dax Catégories d’Évènement: Dax

Visite guidée de la Cathédrale Place Roger Ducos, 27 avril 2023, Dax

2023-04-27 16:00:00 – 2023-04-27 17:30:00

Landes EUR 0 0 Aspects historiques, artistiques et spirituels de ce monument au coeur de Dax. Aspects historiques, artistiques et spirituels de ce monument au coeur de Dax. +33 6 84 45 16 45 Jean Pinsolle cathédrale

