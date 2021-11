Amiens Amiens Amiens, Somme Visite guidée de la Cathédrale en novembre Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme Amiens 4 Magistrale, phénoménale ! Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce monument incontournable du paysage amiénois, bâti en 1220. Inscrite par deux fois au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale Notre-Dame a de quoi intimider. Mais la visiter avec un guide-conférencier, c’est prendre le risque d’en tomber éperdument amoureux et de se laisser toucher par son charme indiscutable, vous serez prévenus ! > Durée : 1h30

