du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Saint-Pierre

La cathédrale de Moûtiers est d’une grande richesse, elle permet un parcours architectural du 11ème au 19ème s., propose de nombreuses peintures et sculptures, ainsi que des objets liturgiques anciens. Propriété de l’État, elle est classée aux Monuments Historiques et représente donc une belle vitrine pour un patrimoine offert à tous. Outre sa fonction au service du culte, une cathédrale est un lieu de partage patrimonial qui offre ses grands et petits trésors. Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 73600 Moûtiers, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Moutiers Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

