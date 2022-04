Visite guidée de la Cathédrale de Dax Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite guidée de la Cathédrale de Dax Dax, 12 mai 2022, Dax. Visite guidée de la Cathédrale de Dax Place Roger Ducos Cathédrale Ste Marie Dax

2022-05-12 16:00:00 – 2022-05-12 17:30:00 Place Roger Ducos Cathédrale Ste Marie

Dax Landes EUR 0 0 Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. Place Roger Ducos Cathédrale Ste Marie Dax

