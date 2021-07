Dax Dax Dax, Landes Visite guidée de la Cathédrale de Dax Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visite guidée de la Cathédrale de Dax Dax, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Dax. Visite guidée de la Cathédrale de Dax 2021-07-15 – 2021-07-15

Dax Landes Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. Visite détaillée de la Cathédrale, aspects historiques, artistiques et spirituels. Nombreuses œuvres classées. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Dax Adresse Ville Dax lieuville 43.7086#-1.05194