du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Notre-Dame de Créteil

La cathédrale ouvre ses portes pour une visite du lieu et de son espace culturel qui accueille l’exposition « Patrimoine ». Vous êtes également invités à une animation intitulée « Sacré nourriture, ou plongée dans la vaisselle liturgique » autour de l’histoire et de la symbolique des objets liturgiques.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

