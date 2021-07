Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Oberrœdern.

Visite guidée de la casemate Rieffel 2021-07-04 – 2021-07-04

Oberrœdern Bas-Rhin Oberrœdern

Venez visiter cette fortification portant encore les stigmates des combats de 1940 et réhabilitée en 2008 grâce à l’action d’une équipe de passionnés. Ces derniers se feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir le quotidien des soldats de la casemate pendant la « Drôle de guerre » et lors de l’offensive allemande.

Visite guidée d’une des fortifications de la Ligne Maginot : la casemate Rieffel.

+33 6 07 82 41 24

