Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern, dimanche 22 septembre 2024.

Visite guidée de la casemate Rieffel Oberrœdern Bas-Rhin

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Accueil en tenue de soldat de 1940 et découverte du quotidien des soldats de la casemate. Reconstituants français avec véhicules des années 40.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez cette fortification portant encore les stigmates des combats de 1940 et réhabilitée en 2008 grâce à l’action d’une équipe de passionnés. Ces derniers, en tenue de soldat de 1940, se feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir le quotidien des soldats de la casemate. Reconstituants français avec véhicule des années 40. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

33 rue de l’Herbe

Oberrœdern 67250 Bas-Rhin Grand Est curtetphilou@gmail.com

