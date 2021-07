Visite guidée de la carrière du Struthof Natzwiller, 5 août 2021-5 août 2021, Natzwiller.

Visite guidée de la carrière du Struthof 2021-08-05 16:00:00 – 2021-08-26 17:30:00

Natzwiller Bas-Rhin Natzwiller

Organisées et réalisées par les archéologues, des visites guidées gratuites à la carrière du Struthof sont proposées au public chaque jeudi à 16h au mois d’août 2021. Ces visites, réalisées dans le cadre d’un programme de recherche archéologique portant sur les vestiges de la carrière du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, permettront de découvrir les prospections et fouilles archéologiques là où travaillaient les déportés du camp (exploitation de granite et usine de la société aéronautique Junkers).

Visites de 1h30, limitées à 30 personnes. Il est recommandé de prévoir des chaussures de randonnée ou des baskets et un vêtement de pluie en fonction de la météo. La visite n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

+33 3 88 47 44 57

