Visite guidée de la Carrière des fusillés Musée de la Résistance, 14 mai 2022 18:00, Châteaubriant.

Nuit des musées Visite guidée de la Carrière des fusillés Musée de la Résistance Samedi 14 mai, 15h00, 18h00 Entrée libre et gratuite.

Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique emblématique de la Seconde Guerre mondiale.

Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du Lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes.

Le même jour, 21 autres otages ont été fusillés parmi la liste des 50 noms exigés par les autorités allemandes.

Aujourd’hui, la Carrière des fusillés, site historique classé, rend hommage à ces martyrs de la première heure. Un parcours mémoriel doté d’une série de 27 stèles met en valeur les portraits de ces hommes morts pour la France.

La sculpture d’Antoine Rohal, récemment restaurée, exprime la solidarité et le courage de “Ceux de Châteaubriant”.

Inscrite au titre des Monuments Historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de la Résistance et de la Déportation de France et d’Europe.

En octobre 2001 l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt a aménagé avec l’aide de la Région les locaux de la ferme qui se situent à l’entrée de la carrière où furent fusillés les 27 otages. Une exposition historique et iconographique y est présentée. En octobre 2006 est inauguré dans la ferme un musée avec un espace accueil permettant aux visiteurs de s’approprier cette période historique.

parking gratuit à proximité

https://musee-resistance-chateaubriant.fr

free parking nearby Free and free admission. Saturday 14 May, 15:00, 18:00

In October 2001 the Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, with the help of the Region, set up the premises of the farm located at the entrance of the quarry where the 27 hostages were shot. A historical and iconographic exhibition is presented. In October 2006 a museum was inaugurated in the farm with a reception area allowing visitors to appropriate this historical period.

En esta carrera, 27 hombres fueron fusilados el 22 de octubre de 1941 en represalia por la ejecución del teniente coronel Karl Hotz en Nantes. El mismo día, otros 21 rehenes fueron fusilados de la lista de los 50 nombres exigidos por las autoridades alemanas. Hoy, la Carrera de los fusilados, sitio histórico clasificado, rinde homenaje a estos mártires de la primera hora. Un recorrido memorial dotado de una serie de 27 estelas pone de relieve los retratos de estos hombres muertos para Francia. La escultura de Antoine Rohal, recientemente restaurada, expresa la solidaridad y el coraje de “Ceux de Châteaubriant”. Inscrito en el título de Monumentos Históricos, su pedestal integra 185 alvéolos que contienen tierra recolectada de los lugares de la Resistencia y de la Deportación de Francia y Europa.

Entrada libre y gratuita. Sábado 14 mayo, 15:00, 18:00

Musée de la Résistance 44110 Châteaubriant 44110 Châteaubriant Pays de la Loire