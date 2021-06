Châteaubriant Carrière des Fusillés - Musée de la Résistance de Châteaubriant Châteaubriant, Loire-Atlantique Visite guidée de la Carrière des Fusillés Carrière des Fusillés – Musée de la Résistance de Châteaubriant Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du Lieutenant-colonel allemand Karl Hotz à Nantes. Le même jour, 21 autres otages ont été fusillés parmi la liste des 50 noms exigée par les autorités allemandes. Aujourd’hui la Carrière des Fusillés, site historique classé, rend hommage à ces martyrs de la première heure. Un parcours mémoriel doté d’une série de 27 stèles met en valeur les portraits de ces hommes morts pour la France. La sculpture d’Antoine Rohal, récemment restaurée, exprime la solidarité et le courage de « Ceux de Châteaubriant ». Inscrite au titre des Monuments Historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de Résistance et de Déportation de France et d’Europe.

Entrée libre et gratuite. Inscription fortement conseillée.

Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique emblématique de la Seconde Guerre mondiale.

