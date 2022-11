Visite guidée de La Carde Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Hautes-Pyrnes

Visite guidée de La Carde Esquièze-Sère, 8 février 2023, Esquièze-Sère. Visite guidée de La Carde

36 avenue du Barège ESQUIEZE-SERE La Carde Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 ESQUIEZE-SERE 36 avenue du Barège

2023-02-08 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-01

ESQUIEZE-SERE 36 avenue du Barège

Esquièze-Sère

Hautes-Pyrnes Esquièze-Sère Visite ouverte à tous permettant de suivre les 12 étapes de fabrication de la matière première, la laine locale, aux produits finis. La Carde, fabrique de couvertures, plaids, couettes et articles en lainage des Pyrénées, est une entreprise familiale. Depuis 1891, cinq générations se sont transmis le flambeau de ce qui a su rester une entreprise artisanale et devenir la Maison Lafond. La Carde vous ouvre grand ses portes. Vous pourrez découvrir un savoir-faire unique dans la fabrication d’articles en laine des Pyrénées, 100% Pays Toy. +33 5 62 92 81 95 https://www.lacarde-pyrenees.com/ ESQUIEZE-SERE 36 avenue du Barège Esquièze-Sère

dernière mise à jour : 2022-11-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Esquièze-Sère, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Esquièze-Sère La Carde Adresse Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 ESQUIEZE-SERE 36 avenue du Barège Ville Esquièze-Sère lieuville ESQUIEZE-SERE 36 avenue du Barège Esquièze-Sère Departement Hautes-Pyrnes

Esquièze-Sère La Carde Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/esquieze-sere/

Visite guidée de La Carde Esquièze-Sère 2023-02-08 was last modified: by Visite guidée de La Carde Esquièze-Sère Esquièze-Sère La Carde 8 février 2023 36 avenue du Barège ESQUIEZE-SERE La Carde Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65 Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes

Esquièze-Sère Hautes-Pyrnes