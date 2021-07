Vers-Pont-du-Gard Site du Pont du Gard Gard, Vers-Pont-du-Gard Visite guidée de la canalisation Site du Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Un médiateur vous racontera l’histoire du majestueux pont du Gard : sa construction et ses diverses utilisations dans le temps. Puis il vous conviera à l’exceptionnelle traversée de sa canalisation au 3ème étage du Pont : une expérience à vous couper le souffle ! Visite non accessible avec des animaux, des poussettes et aux personnes n’étant pas en capacité de parcourir 130 marches d’escalier en montée et 102 en descente.

Retirer un ticket horodaté par personne à la billetterie Rive Gauche ou Rive Droite, se présenter avec son ticket horodaté au point de rendez-vous situé au 3ème étage du pont du Gard Rive Gauche, respect des règles sanitaires en vigueur

Traversée commentée de la canalisation du pont du Gard. Site du Pont du Gard 400 Route du Pont du Gard, 30210 Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard Gard

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

