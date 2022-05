Visite guidée de La Bussière-sur-Ouche La Bussière-sur-Ouche, 20 juillet 2022, La Bussière-sur-Ouche.

2022-07-20 – 2022-07-20

Terres propices à l'installation d'abbayes et à la vie communautaire monastique, le village de La Bussière et ses hameaux sont perchés sur des plateaux dont les sommets et les coteaux sont couverts de forêt. L'ouche et son affluent l'Arvo y ont creusé de belles vallées verdoyantes. Venez vous imprégner de ce lieu intimiste et découvrir la vie de ce village.

+33 3 80 90 77 36

