VISITE GUIDÉE DE LA BRIÈRE

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12

Goutôns au charme des chaumières brièronnes, notre guide nous racontera la vie d'antan dans les îles et nous emmènera à pied (10 min) pour une visite guidée dediée à l'artisanat. Nombre limité de placel, sur inscription : naturebrevinois@outlook.fr

naturenbrev@hotmail.fr +33 6 60 87 50 66 https://naturenbrev.org/

dernière mise à jour : 2022-04-22

