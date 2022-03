Visite guidée de la brasserie Fabrik 2 Bulles Amfreville-les-Champs Amfreville-les-Champs Catégories d’évènement: Amfreville-les-Champs

Amfreville-les-Champs Seine-Maritime A deux bulles de chez vous, faites un saut chez Fabrik 2 Bulles, Brasserie Artisanale Bio qui vous fera découvrir leur passion et façon de travailler. Bières artisanales certifiées biologiques mais également limonades artisanales bio.

Visite guidée par la propriétaire, suivie d’une dégustation.

