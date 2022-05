Visite guidée de la brasserie Fabrik 2 Bulles

2022-08-05 – 2022-08-05 A deux bulles de chez vous, faites un saut chez Fabrik 2 Bulles, Brasserie Artisanale Bio qui vous fera découvrir leur passion et façon de travailler. Bières artisanales certifiées biologiques mais également limonades artisanales bio.

