le samedi 19 juin

La brasserie artisanale des Notes en Bulles vous accueille dans un cadre convivial. Le producteur vous propose une visite guidée de la brasserie en vous expliquant la fabrication de la bière et les différentes étapes de brassage, jusqu’à la dégustation au seins de notre Guinguette. Prix : 10 euros, visite + dégustation de 3 bières Durée : 1h avec dégustation Visite toutes les heures avec un maximum de 6 personnes par visite : – 11h / 12h – 12h / 13h – 13h / 14h – 14h / 15h – 15h / 16h – 16h / 17h – 17h / 18h – 18h / 19h Pensez à réserver votrez créneau par mail à [[contact@brasseriedesnotesenbulles.fr](mailto:contact@brasseriedesnotesenbulles.fr)](mailto:contact@brasseriedesnotesenbulles.fr) ou par téléphone au 04 77 58 05 01.

Sur réservation

