2023-02-16 16:00:00 16:00:00 – 2023-02-16 18:00:00 18:00:00

Hautes-Pyrénées Sassis Visite d’environ 30min avec dégustation.

Sur réservation. Paul DIXON vous accueille dans cette brasserie familiale, c’est une virée dans les coulisses de la brasserie qui vous attend ! +33 5 62 41 45 13 https://brasserie-paystoy.com/ SASSIS Brasserie du Pays Toy Sassis

