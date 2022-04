Visite guidée de la Brasserie des Tilleuls(Baladez Curieux) Nyons Nyons Catégories d’évènement: 26110

Nyons 26110 EUR 5 5 La Brasserie artisanale des Tilleuls vous propose une visite guidée au cours de laquelle vous découvrirez les secrets de fabrication de la bière et les différentes étapes de brassage, jusqu’à la dégustation.

Durée : 1 heure info@baronnies-tourisme.com +33 4 75 26 10 35 http://baronnies-tourisme.com/ Brasserie des Tilleuls 30 allée des Rassades Nyons

