Université Paris 8, le samedi 18 septembre à 10:00

Visitez un bâtiment-pont peuplé d’oiseaux-livres ! ————————————————– **La bibliothèque universitaire de l’université Paris 8**, construite en 1998 par l’architecte Pierre Riboulet et meublée par le designer Albert Gilles-Cohen, est « _un bâtiment-pont peuplé d’oiseaux-livres_ ». **Elle porte en fronton des anagrammes de l’Oulipo** et propose sur une surface de 15000 m² plus de 400 000 ouvrages. **Nous vous proposons de la visiter**, espaces publics et magasins compris, dans le cadre des _Journées Européennes du Patrimoine._ **La visite sera suivie d’une dégustation de miel** issu des ruches situées sur le campus _dans le respect des consignes sanitaires._ **Accès** métro Saint-Denis Université (Ligne 13)

Sur inscription

La BU propose des visites guidées et une dégustation de miel des ruches de Paris 8 pendant les Journées du Patrimoine. Université Paris 8 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis

