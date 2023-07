Visite guidée de la bibliothèque de l’Institut historique allemand Institut historique allemand Paris, 1 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 septembre 2023

de 10h00 à 16h20

.Tout public. gratuit

Inscription: event@dhi-paris.fr

Vous ne connaissez l’Hôtel Duret-de-Chevry que de l’extérieur ? Voilà l’occasion d’y entrer et d’apprendre plus sur notre institut et notre bibliothèque !

L’IHA possède une bibliothèque de recherche spécialisée en histoire destinée principalement aux chercheur-e-s et étudiant-e-s. Son fonds comprend environ 120 000 volumes et 350 périodiques vivants en plusieurs langues, embrassant l’histoire française et allemande, l’histoire des relations franco-allemandes, l’histoire de l’Europe occidentale de l’Antiquité tardive à nos jours et l’histoire régionale de l’Allemagne. La visite présentera brièvement la bibliothèque avec ses missions et ses collections et donnera un aperçu des projets de recherche en cours à l’institut.

Quatre visites guidées de la bibliothèque, d’une durée de 20 minutes chacune, sont proposées au cours de la journée:

10h – 12h – 14h – 16h

Le nombre de participants et de participantes est limité à 15 personnes par visite.

Institut historique allemand 8 Rue du Parc Royal 75003 Paris

© Sébastien Borda Cour intérieure et bibliothèque de l’Institut historique allemand