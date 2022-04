Visite guidée de la Bastide de Monségur Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 16:30:00

Monségur Gironde Monségur 10 10 EUR La guide Alice Elbaz vous fait découvrir l’histoire de la bastide de Monségur.

Une visite dans cette ville Forte qui surplombe le Dropt à ne pas manquer. RDV sous la halle à 15h.

