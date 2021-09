Lalinde Lalinde Dordogne, Lalinde Visite guidée de la Bastide de Lalinde Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Visite guidée de la Bastide de Lalinde Lalinde, 18 septembre 2021, Lalinde. Visite guidée de la Bastide de Lalinde 2021-09-18 – 2021-09-18 Office de Tourisme Jardin public

A l'occasion des journées du patrimoine, venez découvrir la bastide de Lalinde, la première bastide anglaise bâtie en bordure de rivière en 1267 par Henri III Plantagenêt. Rendez-vous à 11h00 à l'Office de Tourisme. David vous emmènera découvrir cette superbe bastide, sa porte, sa halle et son canal, sans oublier la légende du coulobre… N'oubliez pas de réserver votre visite… +33 5 53 61 08 55

Lieu Lalinde Adresse Office de Tourisme Jardin public Ville Lalinde